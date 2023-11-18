İtalyan devi Roma'dan Uğurcan Çakır bombası

Rui Patricio ile yolları ayırmaya hazırlanan İtalyan devi Roma, Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'a talip oldu.

Trabzonspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Uğurcan Çakır'a süpriz bir talip çıktı. Rui Patricio ile yol ayrımına gelen İtalyan devi Roma, milli kaleciyi renklerine katmak istiyor.

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İtalyan basınında çıkan haberde, Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho'nun listesinde Michele Di Gregorio, Wladimiro Falcone ve Uğurcan Çakır yer alıyor.

UĞURCAN'IN KARNESİ

Uğurcan Çakır bu sezon Trabzonspor formasıyla 12 maça çıktı. Milli eldiven bu karşılaşmalarda 14 gol yerken, 4 maçta da kalesini gole kapattı.