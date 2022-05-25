İtalyan devi, Enes Ünal için gemileri yaktı! İşte Getafe'nin istediği çılgın bonservis - Haberler

İspanya La Liga ekibi Getafe'de top koşturan Enes Ünal, harikalar yarattığı sezonun ardından dev kulüplerin radarına girdi. Milli futbolcuyu kadrosuna katmak için en ciddi hamleyi Fiorentina'nın yapması bekleniyor.

GETAFE, ENES İÇİN 40 MİLYON EURO İSTİYOR

Sporx'in İspanyol basınından aktardığı habere göre, Enes Ünal'a, Serie A ekiplerinden Fiorentina talip oldu. Getafe'de sezonun oyuncusu seçilen Enes'in sözleşmesinde yer alan 40 milyon euroluk serbest kalma maddesi aktive edilmedikçe oyuncuyu satmayı düşünmeyen Getafe'de teknik direktör Quique Sanchez Flores'in de Enes'in takımda kalmasını istediği yazıldı.

SOLDADO'NUN REKORUNU EGALE ETTİ

Enes'in 40 milyon euro gibi bir ücrete satılması durumunda ise Getafe'nin kadroda köklü bir revizyona giderek bu sezon yaşanan kümede kalma mücadelesi gibi sıkıntıları gelecek sezon yaşamamanın planlandığı ifade edildi. Enes Ünal bu sezon ligde attığı 16 gol Getafe formasıyla bir sezonda en çok gol atma rekoruna sahip Roberto Soldado'ya ortak olmuştu.

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