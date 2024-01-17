İtalyan basını yazdı! Mauro Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor
Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı olan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan habere göre, Arjantinli yıldız Türkiye'den ayrılmak istiyor.
Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
HAFTALARDIR YOK
Fenerbahçe derbisinde direğe çarpması sonucu aldığı darbeye bağlı olarak sakatlanan ve yüz kemiklerinde kırık oluşan Mauro Icardi yaklaşık 3 haftadır İstanbul dışında tedavisini sürdürüyor.
TÜRKİYE'DEN AYRILMAK İSTİYOR
Takıma ne zaman döneceği merak konusu olan Arjantinli yıldız futbolcu hakkında İtalyan basınında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Sport Italia'nın haberine göre, 30 yaşındaki golcü futbolcu Türkiye'den ayrılmak istiyor. Haberin detaylarında İtalyan devleri Inter ve Juventus'un Icardi ile ilgilendiği belirtildi.