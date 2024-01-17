İtalyan basını yazdı! Mauro Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

HAFTALARDIR YOK

Fenerbahçe derbisinde direğe çarpması sonucu aldığı darbeye bağlı olarak sakatlanan ve yüz kemiklerinde kırık oluşan Mauro Icardi yaklaşık 3 haftadır İstanbul dışında tedavisini sürdürüyor.

TÜRKİYE'DEN AYRILMAK İSTİYOR

Takıma ne zaman döneceği merak konusu olan Arjantinli yıldız futbolcu hakkında İtalyan basınında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Sport Italia'nın haberine göre, 30 yaşındaki golcü futbolcu Türkiye'den ayrılmak istiyor. Haberin detaylarında İtalyan devleri Inter ve Juventus'un Icardi ile ilgilendiği belirtildi.