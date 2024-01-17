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İtalyan basını yazdı! Mauro Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor

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Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı olan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan habere göre, Arjantinli yıldız Türkiye'den ayrılmak istiyor.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

HAFTALARDIR YOK

Fenerbahçe derbisinde direğe çarpması sonucu aldığı darbeye bağlı olarak sakatlanan ve yüz kemiklerinde kırık oluşan Mauro Icardi yaklaşık 3 haftadır İstanbul dışında tedavisini sürdürüyor.

TÜRKİYE'DEN AYRILMAK İSTİYOR

Takıma ne zaman döneceği merak konusu olan Arjantinli yıldız futbolcu hakkında İtalyan basınında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Sport Italia'nın haberine göre, 30 yaşındaki golcü futbolcu Türkiye'den ayrılmak istiyor. Haberin detaylarında İtalyan devleri Inter ve Juventus'un Icardi ile ilgilendiği belirtildi.

İtalyan basını yazdı! Mauro Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor

Kaynak: Haberler.com / Spor

Mauro Icardi Galatasaray İtalya Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Çınar Saraç:

Kutu kola tenekesi zaten :)) dzeko yeter

513Yanıtla
Fedai-14:

Yurt dışında tedavisine devam ediliyor derken tuzlu suyla mı tedavi oluyor adam arjantinde denize giriyor tatil yapıyor sizin gibi taraflı medya haberi böyle çarpıtıyor...

63Yanıtla
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