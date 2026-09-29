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İtalya, Türkiye'yi 4-1 yendi, Mancini Türk futbolunu ve teknik direktörünü övdü

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İtalya, Türkiye'yi 4-1 yendi, Mancini Türk futbolunu ve teknik direktörünü övdü
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UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup 2'nci maçında Türkiye, İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, maçın ardından Türk futbolunun her geçen gün ilerlediğini ve karşılaştığı Türkiye'nin iyi bir teknik direktörü olduğunu söyledi.

İTALYA Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, " Türkiye'de olduğum dönemde kendimi gerçekten çok iyi hissettim. Bugün çok iyi oynadık ve karşımızda iyi bir Türkiye vardı. İyi de bir teknik direktörleri var. İyi oyunumuz bugün ki skorda katkılı oldu" dedi.

UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup 2'nci maçında Türkiye, İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, "Geçen maçın ardından oyuncularımız her şeyi dediğimiz gibi yaptı. Çok iyi oynadılar. Scalvini ve Raspadori de çok iyi oynadılar. Takımımın ilk 60 dakikadaki oyunundan çok memnunum. Bugün futbolda 4-1 önde olsanız bile her şey değişebilir. 90 dakika boyunca oyuna konsantre olmanız gerekir. Biz, her zaman İtalya formasına yakışır bir oyun oynamaya çalışıyoruz. Belçika maçından sonra üzüldük ama iyi bir reaksiyon göstererek toparlandık. Genç oyuncularımız var ve onlar için de bu maçı kazanmak önemliydi. Türk futbolu her geçen gün daha da ilerliyor. Türkiye'de olduğum dönemde kendimi gerçekten çok iyi hissettim. Bugün çok iyi oynadık ve karşımızda iyi bir Türkiye vardı. İyi de bir teknik direktörleri var. İyi oyunumuz bugün ki skorda katkılı oldu. İyi hazırlandık ve her şey hazırlandığımız gibi gitti. Taze oyuncularla oynamakta her zaman bize yardımcı olacaktır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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