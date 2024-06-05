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İtalya maçında sakatlanan Ozan Kabak, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı

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A Milli Futbol Takımımızın, İtalya ile oynadığı maçta sakatlanan Ozan Kabak'ın sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi ve EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı.

İtalya ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Ozan Kabak'ın sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi. Milli futbolcu, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı.

KADRODAN ÇIKARILDI

TFF'den yapılan açıklamada, "İtalya-Türkiye özel maçı esnasında yaşadığı sakatlığın ardından sedyeyle oyundan çıkan, daha sonra da hastaneye götürülen milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın muayene ve tetkikleri tamamlandı. Yapılan kontroller sonucunda, Ozan'ın sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi ve 24 yaşındaki defans oyuncumuz, sakatlığının ciddiyeti sebebiyle A Millî Takımımızın EURO 2024 geniş kadrosundan çıkarıldı. Yaşamış olduğu talihsiz sakatlık nedeniyle Ozan Kabak'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede ve sağlıklı bir şekilde sahalara yeniden dönmesini diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

İtalya maçında sakatlanan Ozan Kabak, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı

Haberler.com / İsmail Elal - Spor

A Milli Futbol Takımı Futbol İtalya Spor Haberler

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Yorumlar (3)

SUNSET null:

trafiğe çıkan herkesin yüzde 50 kazaya karışma ihtimali gibi her maçta sakatlık riski var. yeter ki milli destek 85 milyonun gönlünde olsun. o çocuklar gerisini başarır.

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Siranuş Nermer:

bu hazırlık maçları işte böyle hep oyuncu kaybına sebep oluyo

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Serra:

Yeni bir güne yeni bir kadrodan çıkarılmış isim ile gözlerimizi açtık. Zaten dün akşam oynadığımız rakip kazanamadığını anladığı için sert oynamaya başladı. Hele ki Ozana öylesine sert girişen futbolcu bütün maç boyunca bu oynayış şekliyle dikkat çekti. İnşallah en yakın zamanda Ozan sağlığına kavuşurda avrupa şampiyonasında sahada olmasa dahi, yeniden şanlı formamızı terletir. Çok geçmis olsun Ozan! Avrupa Şampiyonasının bizim çoçuklar için ne kadar büyük bir hayal olduğunu biliyoruz ama her daim şuana kadar milli formamızla vermiş olduğun emeklerin farkındayız Ozan. Haydi Çoçukları bizleri durduramiyacaklarını gösterin!

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