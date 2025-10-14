Haberler

İtalya, İsrail'i bozguna uğrattı! Dünya Kupası'na gidemiyorlar
Güncelleme:
2026 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 8. hafta maçında İtalya, İsrail'i sahasında 3-0 mağlup etti. Bu skorla birlikte İsrail'in Dünya Kupası'na katılma şansı kalmadı.

2026 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 8. hafta maçında İtalya ile İsrail karşı karşıya geldi. Bluenergy Stadyumu'nda oynanan maçı İtalya, 3-0 kazandı.

İTALYA'DA 3 PUAN 3 GOLLE

İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 45+2 ve 74. dakikada Mateo Retegui, 90+3'te Gianluca Mancini kaydetti.

İSRAİL DÜNYA KUPASI'NA GİDEMİYOR

Bu sonuçla birlikte İtalya, puanını 15'e çıkararak ikinciliğini sürdürdü. İsrail ise 9 puanda kalarak üçüncü sırada kaldı ve Dünya Kupası hayallerine veda etti. Grubun bir sonraki maçında İtalya, Moldova deplasmanına gidecek. İsrail ise gelecek haftayı maç yapmadan geçerek, son maçında sahasında Moldova ile karşılaşacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
