İtalyan futbolu sallanıyor! Yolsuzluğa karıştığı tespit edilen Juventus'a ceza

İtalya'da savcılığın 'Prisma' soruşturması kapsamında mali yolsuzluk yaptığı tespit edilen Juventus'a ceza geldi. Juventus'a yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle 10 puan silme cezası verildi.

ZİRVE HATTINDAN DÜŞTÜLER

Cezasını bu sene çekmesi kararlaştırılan Juventus'un böylece puanı 59'a düştü ve kulüp ligde 7'nci sırayı aldı. Öte yandan mahkeme Pavel Nedved gibi yıldız isimlerin kendilerine atfedilen suçlardan beraat ettiğini açıkladı.

BENZER BİR KARAR ÇIKMIŞTI

Juventus daha önce de 15 puan silme cezası almıştı ancak daha sonra bu puanlar geri verilmişti. İtalyan Temyiz Federal Mahkemesi, soruşturmanın tamamlandığını ve puan silme cezası verildiğini kararlaştırdı.