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İtalyan futbolu sallanıyor! Yolsuzluğa karıştığı tespit edilen Juventus'a ceza

Spor Haberleri

Mali usulsüzlük nedeniyle Juventus'a 10 puan silme cezası verildi. Juventus, Serie A'da 7. sıraya geriledi.

İtalya'da savcılığın 'Prisma' soruşturması kapsamında mali yolsuzluk yaptığı tespit edilen Juventus'a ceza geldi. Juventus'a yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle 10 puan silme cezası verildi.

ZİRVE HATTINDAN DÜŞTÜLER

Cezasını bu sene çekmesi kararlaştırılan Juventus'un böylece puanı 59'a düştü ve kulüp ligde 7'nci sırayı aldı. Öte yandan mahkeme Pavel Nedved gibi yıldız isimlerin kendilerine atfedilen suçlardan beraat ettiğini açıkladı.

İtalya futbolu karıştı! Yolsuzluk yaptığı tespit edilen Juventus'a ağır ceza

BENZER BİR KARAR ÇIKMIŞTI

Juventus daha önce de 15 puan silme cezası almıştı ancak daha sonra bu puanlar geri verilmişti. İtalyan Temyiz Federal Mahkemesi, soruşturmanın tamamlandığını ve puan silme cezası verildiğini kararlaştırdı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Juventus Spor Haberler

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