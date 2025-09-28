İtalya, Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Üst Üste 2. Kez Şampiyon!

FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya, Bulgaristan'ı 3-1 mağlup ederek, üst üste 2. kez dünya şampiyonu oldu.

Filipinler'de düzenlenen FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası, oynanan final maçıyla sona erdi. Şampiyonanın finalinde İtalya ile Bulgaristan karşı karşıya geldi. Setlerde 25-21, 25-17, 17-25 ve 25-10 üstünlük kuran İtalya, dünya şampiyonu oldu. İtalya, böylece bu turnuvada üst üste 2, toplamda 5. kez şampiyonluk kazandı.

Öte yandan Çekya'yı 3-1 mağlup eden Polonya da şampiyonayı üçüncü olarak tamamladı. - İSTANBUL