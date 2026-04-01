İtalya, Dünya Kupası'na üst üste 3. kez gidememenin hayal kırıklığını yaşıyor

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off turu final maçında Bosna Hersek'e yenilerek Dünya Kupası finallerine gitme şansını kaybettikleri için özür diledi.

Bosna Hersek'le deplasmanda karşılaşan ve normal süresi ile uzatma devreleri 1-1 eşitlikle tamamlandığı için gidilen penaltı atışlarını 4-1 kaybederek elenen İtalya'da, üst üste 3. kez Dünya Kupası finallerine gidilemeyecek olmanın hayal kırıklığı yaşanıyor.

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Gattuso, maçın ardından yaptığı açıklamada, oyuncularının bu maçta ellerinden geleni yaptığını ve böyle bir sonucu hak etmediklerini belirterek, "Ben şahsen (Dünya Kupası finallerine) katılamadığımız için özür dilerim. Yapamadım ama çocuklar performanslarıyla beni etkiledi." dedi.

Gattuso, ortaya çıkan bu başarısız sonucun ardından istifa edip etmeyeceği sorusuna, "Geleceğim hakkında konuşmak bugün önemli değil, Dünya Kupası'na gitmek bugün önemliydi." diye konuştu.

Bu sonucu kabul etmenin zor olduğunu dile getiren Gennaro Gattuso, "Böyle bir darbeyi yutmak zor. Hakemlerden, hiçbir şeyden bahsetmek istemiyorum ama bugün haksızlık oldu. Bu futbol ??ama yutması zor." yorumunu yaptı.

İtalya'nın Bosna Hersek'e elenmesinin ardından teknik direktör Gattuso ile kameraların karşısına geçen İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina, "harika bir teknik direktör" diye bahsettiği Gattuso'dan takımın başında kalmasını istediğini belirtti.

Ortaya çıkan başarısızlık dolayısıyla istifa edip etmeyeceği sorusuna ise Gravina, federasyon yönetimi olarak toplanacaklarını belirterek, "Bu değerlendirmeleri yapmak için doğru yer orası. Gelecek hafta için bir toplantı ayarladım. Değerlendirmeleri kendi içimizde yapacağız. İstifası için yapılan ani çağrıları anlıyorum, son zamanlarda buna alıştım ama kararlar orada verilecek." yanıtını verdi.

Diğer yandan, ülkede Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon iktidarının küçük ortağı Lig Partisi'nden karşılaşmanın bitiminde yapılan açıklamada, "Bir kez daha elenildi. İtalya için Dünya Kupası yok. Bu kabul edilemez bir utanç. İtalyan futbolunun yeniden inşa edilmesi gerekiyor, bu da Gabriele Gravina'nın istifasıyla başlamalı." ifadeleri kullanıldı.

İtalyan basınında "felaket" ve "fiyasko" başlıkları öne çıktı

İtalya'nın Bosna Hersek'e elenmesinin ardından ülke basınında da manşetlere "Gök-mavililer"in üst üste 3. kez Dünya Kupası finallerine katılamayacak olması internet sitelerinde başlığa çekildi.

La Gazzetta dello Sport, "İtalya'dan bir başka tarihi yenilgi: Bosna Hersek bizi penaltılarla eledi. Gök-mavililer olmadan üst üste 3. Dünya Kupası olacak" başlığını kullandı.

Corriere dello Sport gazetesinde de "İtalya'nın dramı. Bir başka felaket. Dünya Kupası'ndan yine elendik" başlığı dikkati çekti.

Tuttosport gazetesi de "İtalyan felaketi, tam bir fiyasko. Şimdi herkes dışarı" başlığını kullandı.

Corriere della Sera gazetesi de "İtalya'nın Dünya Kupası felaketi: Arka arkaya 3. kez dünya şampiyonası pas geçiliyor. Kean, gök-mavilileri umutlandırırken, Bosna bizi penaltılarda aşağıladı" başlıklarını attı.

La Repubblica da "İtalya'nın başarısızlığı. Bosna Hersek penaltılarda kazandı. Gök-mavililer üst üste 3. kez Dünya Kupası'nın dışında" başlığını kullandı.

La Stampa gazetesi de "İtalya'nın felaketi: Bosna Hersek penaltılarla kazandı. Gök-mavililer peş peşe 3. kez Dünya Kupası'na gidemiyor" manşetini attı.

İtalyan ANSA ajansı da "İtalya üst üste 3. kez Dünya Kupası'nın dışında kalıyor" başlığıyla gök-mavililerin finallere gidememesini duyururken, teknik direktör Gattuso'nun da "Dünya Kupası'na gidememe lanetini kıramadığını" belirtti.

İtalya'nın Bosna Hersek'e elendiği karşılaşmanın ardından uzmanların genel olarak yorumlarda, gök-mavili milli takımın başarılı olması için ülke futbolunun tepeden tırnağa yeniden yapılandırılması gerektiği ifade edildi.

İtalya, 2018'de Rusya'da, 2022'de Katar'da oynanan Dünya Kupası finallerine yine Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda elenerek katılamamıştı.