İtalya'da Hakan Çalhanoğlu'na tam sayfa övgü

İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden Corriere dello Sport, bugünkü sayısında Inter'in milli yıldızı Hakan Çalhanoğlu'na tam sayfa yer ayırarak övgülerde bulundu. Gazete, milli futbolcuyu 'Maçların kaderini değiştiren isim, Inter'in oyun aklı ve lideri' olarak tanımladı.

  • Hakan Çalhanoğlu, Inter formasıyla bu sezon çıktığı 10 maçta 6 gol ve 2 asist yaptı.
  • Hakan Çalhanoğlu, Inter'in Fiorentina'yı 3-0 yendiği maçta 2 gol attı.
  • Corriere dello Sport, Hakan Çalhanoğlu'nun Fiorentina maçında attığı uzaktan golün maçın kaderini değiştirdiğini yazdı.

İtalya Serie A'nın 9'uncu haftasında Inter sahasında Fiorentina'yı 3-0 ile geçerek zirve takibine devam etmişti.

HAKAN ÇALHANOĞLU DİKKAT ÇEKTİ

Mavi-siyahlı ekipte, attığı 2 golle galibiyette başrol oynayan Hakan Çalhanoğlu, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekmeyi başardı.

TAM SAYFA MANŞET OLDU

Bu sezon, Inter formasıyla çıktığı 10 maçta; 6 gol, 2 asistlik performans sergileyen milli futbolcu, Lautaro Martinez ile takımın en skorer ismi konumunda. 'Hiç bu kadar formda olmamıştı' başlığıyla yayımlanan analizde, yıldız oyuncunun hem oyun kurma hem de skor katkısı açısından kariyerinin zirvesinde olduğu ifade edildi.

'MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİREN LİDER'

Corriere dello Sport, Fiorentina maçında Hakan'ın uzaktan attığı golle karşılaşmanın kaderini değiştirdiğini ve Inter'e galibiyeti getirdiğini yazdı. Gazete, bu golü "maçın dengelerini bozan yıldırım etkisi" olarak nitelendirdi. Haberde ayrıca; Türk futbolcunun liderlik duruşu, karakteri ve takım üzerindeki etkisi ön plana çıkarıldı.

İşte Hakan Çalhanoğlu için atılan manşet;

