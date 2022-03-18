İtalya, 2022 Dünya Kupası elemeleri play-off turu aday kadrosunu açıkladı

İtalya Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu karşılaşmalarında görev alacak oyuncu kadrosu belli oldu.

İtalya Futbol Federasyonundan (FIGC) yapılan açıklamada, teknik direktör Roberto Mancini'nin, play-off turu C Yolu'nda 24 Mart'ta Kuzey Makedonya'yı Palermo'da ağırlayacağı maç ile bu mücadeleyi kazanması halinde Portekiz-Türkiye eşleşmesinin galibiyle oynayacağı karşılaşmanın aday kadrosunu belirlediği ifade edildi.

Mancini'nin 33 kişilik kadrosunda bulunan oyuncular şu şekilde oluştu:

Alessio Cragno, Gianluigi Donnarumma, Pierluigi Gollini, Salvatore Sirigu, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Cristiano Biraghi, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Giovanni Di Lorenzo, Emerson Palmieri, Alessandro Florenzi, Luiz Felipe, Gianluca Mancini, Nicolo Barella, Bryan Cristante, Jorginho, Manuel Locatelli, Lorenzo Pellegrini, Matteo Pessina, Stefano Sensi, Sandro Tonali, Marco Verratti, Andrea Belotti, Domenico Berardi, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, Joao Pedro, Matteo Politano, Giacomo Raspadori, Gianluca Scamacca, Mattia Zaccagni, Nicolo Zaniolo.