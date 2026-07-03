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İsviçre, Dünya Kupası'nda son 16'da

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FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda İsviçre, Cezayir'i 2-0 yenerek adını son 16 takım arasına yazdırdı. İsviçre'nin gollerini Breel Embolo ve Dan Ndoye kaydetti.

FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda İsviçre, Cezayir'i 2-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu mücadelesinde İsviçre ile Cezayir'i karşı karşıya geldi. Kanada'nın Vancouver şehrindeki BC Place Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Arjantin Futbol Federasyonu'ndan Yael Falcon Perez düdük çaldı.

Mücadeleye hızlı başlayan İsviçre, 10'uncu dakikada Breel Embolo'nun golüyle öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıya da hızlı bir başlangıç yapan İsviçre, 46'ncı dakikada Dan Ndoye ile skoru 2-0'a getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve İsviçre, Cezayir'i 2-0 mağlup ederek son 16 takım arasına adını yazdırdı. İsviçre'nin son 16 turundaki rakibi Kolombiya-Gana karşılaşmasının galibi olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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