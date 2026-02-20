2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda curling erkekler bronz madalya maçında İsviçre, Norveç'i 9-1 yenerek madalyanın sahibi oldu.
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın curling erkekler kategorisinde İsviçre, bronz madalya elde etti.
İtalya'daki organizasyonun 14. gününde curling erkekler bronz madalya müsabakası, Cortina Curling Olimpiyat Stadı'nda oynandı.
Norveç'i 9-1 yenen İsviçre, bronz madalyanın sahibi oldu.
Bu kategorinin final maçı ise yarın Büyük Britanya ile Kanada arasında oynanacak.
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan