2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda curling erkekler bronz madalya maçında İsviçre, Norveç'i 9-1 yenerek madalyanın sahibi oldu.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın curling erkekler kategorisinde İsviçre, bronz madalya elde etti.

İtalya'daki organizasyonun 14. gününde curling erkekler bronz madalya müsabakası, Cortina Curling Olimpiyat Stadı'nda oynandı.

Norveç'i 9-1 yenen İsviçre, bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu kategorinin final maçı ise yarın Büyük Britanya ile Kanada arasında oynanacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
