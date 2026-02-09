Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
İsviçre, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın alp disiplini erkekler takım kombine kategorisinde altın madalyaya ulaştı. Franjo von Allmen ve Tanguy Nef, Stelvio Kayak Merkezi'nde yapılan yarışmada 2.44.04'lük dereceleriyle birinci oldu.

İtalya'da düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde alp disiplini erkekler takım kombine müsabakaları, Stelvio Kayak Merkezi'nde yapıldı.

Franjo von Allmen ve Tanguy Nef'in yer aldığı İsviçre, inişte 1 dakika 52.22, slalomda ise 51.82 saniye olmak üzere 2.44.04'lük derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Bireysel yarışlardaki alp disiplini erkekler iniş kategorisinde de birinci olan Franjo von Allmen, üç günde ikinci olimpiyat altın madalyasını boynuna taktı.

Vincent Kriechmayr ve Manuel Feller'in mücadele ettiği Avusturya ile Marco Odermatt ve Loic Meillard'dan oluşan diğer İsviçre takımı, liderin 0.99 saniye arkasında gümüş madalyayı paylaştı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
