İsveç'teki Avrupa Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda 7 Madalya Kazanıldı

İsveç'te devam eden Avrupa Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda milli sporcular 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazandı.

Helsingborg kentindeki organizasyonda bireysel kadınlar müsabakalarında özel sporcuları temsil eden Ebru Acer, sınıf 11'de altın madalya elde ederek Avrupa şampiyonu oldu. Aynı kategoride Sümeyra Türk de bronz madalya aldı.

Öte yandan İrem Oluk sınıf 4-5, Kübra Korkut sınıf 7 ve Merve Cansu Demir sınıf 10 kategorilerinde gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli sporculardan Neslihan Kavas sınıf 9, Nergis Altıntaş ise sınıf 3 kategorisinde bronz madalya kazandı.