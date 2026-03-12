Haberler

İsveç Milli Takımı'nda Graham Potter'ın sözleşmesi 2030'a kadar uzatıldı


İsveç Futbol Federasyonu, teknik direktör Graham Potter'ın sözleşmesini 2030 FIFA Dünya Kupası'nın sonuna kadar uzattığını açıkladı. Potter, 2025'te göreve başlamıştı ve liderliğinde İsveç, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde Ukrayna ile karşılaşacak.

İsveç Futbol Federasyonu, İngiliz teknik adam Potter'ın 2030 FIFA Dünya Kupası'nın sonuna kadar sürecek yeni sözleşmeye imza attığını duyurdu.

Daha önce Östersunds, Swansea City, Brighton, Chelsea ve West Ham United'da çalışan Potter, Ekim 2025'te İsveç'in başına geçti.

Potter yönetimindeki İsveç, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde 26 Mart'ta Ukrayna ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
