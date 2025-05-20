İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan ülkeye UEFA'dan ceza

İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan ülkeye UEFA'dan ceza
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UEFA Disiplin Kurulu, Türkiye maçında İstiklal Marşı'nı ıslıklayan Macaristan'a yaşanan olaylar nedeniyle 72 bin 500 euro para cezası ve ertelemeli tribün kapatma cezası uyguladı.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde 23 Mart'ta deplasmanda karşılaştığı rakibi Macaristan'a UEFA'dan kötü haber geldi.

İSTİKLAL MARŞI'NI ISLIKLAMIŞLARDI

A Milli Takımımızın Macaristan'ı 3-0 yendiği karşılaşmada Macar taraftarlar maç öncesinde İstiklal Marşı'nı ıslıklamıştı. UEFA Kontrol Etik ve Disiplin Kurulu, yaşanan olaylar nedeniyle Milli marşlar sırasında rahatsızlığa neden olunan olay için Macaristan Futbol Federasyonu'na 10 bin euro para cezası uyguladı.

72 BİN 500 EURO PARA CEZASI

Öte yandan Milli marşın ıslıklanmasının yanında tribünlerde gerçekleştirilen bazı başka ayrımcı hareketler, sahaya madde atılması ve havai fişek yakılması gibi hareketlerin tümüne de toplamda 72 bin 500 euro para cezası ile tribün kapatma cezası verildi. Yapılan açıklamada, tribün kapatma cezasının iki yıllık gözlem süresince ertelendiği, benzer bir olay gerçekleşmesi durumunda bu cezanın yürürlüğe konacağı belirtildi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıvfnn8xqxmc:

hani Macarlar dostumuzdu güya. Hem de güya Türk’tü. İslamdan uzaklaşan hiçbir Türk olarak kalamaz. Türkleri soy olarak. koruyacak tek din İSLAM’dır.

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