İşte sahalara döneceği tarih! Arda Güler'den Real Madrid'e müjde

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat olmuştu. Kulüp doktorlarından iyi haber geldi ve genç futbolcunun beklenenden daha hızlı bir iyileşme süreci geçirdiği, tahmin edilen süreden daha önce takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, yaşadığı sakatlık sonrası geçirdiği ameliyatın ardından kulüp doktorlarından iyi haber geldi.

SAHALARA ERKEN DÖNECEK

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, genç yetenek, yaklaşık 1.5 ay boyunca sahalardan uzak kalması bekleniyordu. Ancak genç oyuncu, beklenenden daha hızlı bir iyileşme süreci geçirerek, tahmin edilen süreden daha önce takımla çalışmalara başlayacak duruma geldi.

"BOĞA GİBİ"

Haberde, bu kadar çabuk iyileşmesinin beklenmedik bir gelişme olduğu ve teknik direktör Ancelotti'nun bu durumdan mutlu olduğu vurgulandı. Ayrıca haberde kulüp doktorlarının, Arda Güler hakkındaki "Çok çabuk iyileşiyor. Boğa gibi..." ifadelerine de yer verildi.