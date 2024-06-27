İşte sıradaki rakibimiz! EURO 2024'te son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda tüm grup maçlarının tamamlanmasıyla son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. F Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan A Milli Takımımız, son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak.
EURO 2024'te grup aşaması E ve F gruplarındaki son maçların oynanmasıyla birlikte tamamladı. Böylelikle son 16 turundaki tüm eşleşmeler belli oldu.
GÜNÜN SONUÇLARI
E GRUBU
Slovakya 1-1 Romanya
Ukrayna 0-0 Belçika
F GRUBU
Çekya 1-2 Türkiye
Gürcistan 2-0 Portekiz
MİLLİLERİN RAKİBİ AVUSTURYA
F Grubu'nun son maçında Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un golleriyle Çekya'yı 2-1 mağlup eden Türkiye, 6 puanla grubu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. A Milli Takım, son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Milliler, Avusturya'yı geçmesi halinde çeyrek finalde Hollanda - Romanya maçının galibiyle karşılaşacak.
EURO 2024 SON 16 TURU EŞLEMELERİ
İşte son 16 turunda oynanacak tüm maçlar;
Avusturya - Türkiye
İspanya - Gürcistan
Almanya - Danimarka
Portekiz - Slovenya
Fransa - Belçika
Romanya - Hollanda
İngiltere - Slovakya
İsviçre - İtalya