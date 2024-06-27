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İşte sıradaki rakibimiz! EURO 2024'te son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda tüm grup maçlarının tamamlanmasıyla son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. F Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan A Milli Takımımız, son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak.

EURO 2024'te grup aşaması E ve F gruplarındaki son maçların oynanmasıyla birlikte tamamladı. Böylelikle son 16 turundaki tüm eşleşmeler belli oldu.

GÜNÜN SONUÇLARI

E GRUBU

Slovakya 1-1 Romanya

Ukrayna 0-0 Belçika

F GRUBU

Çekya 1-2 Türkiye

Gürcistan 2-0 Portekiz

MİLLİLERİN RAKİBİ AVUSTURYA

F Grubu'nun son maçında Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un golleriyle Çekya'yı 2-1 mağlup eden Türkiye, 6 puanla grubu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. A Milli Takım, son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Milliler, Avusturya'yı geçmesi halinde çeyrek finalde Hollanda - Romanya maçının galibiyle karşılaşacak.

EURO 2024 SON 16 TURU EŞLEMELERİ

İşte son 16 turunda oynanacak tüm maçlar;

Avusturya - Türkiye

İspanya - Gürcistan

Almanya - Danimarka

Portekiz - Slovenya

Fransa - Belçika

Romanya - Hollanda

İngiltere - Slovakya

İsviçre - İtalya

Kaynak: Haberler.com / Spor

Çek Cumhuriyeti Milli Takım Avusturya Türkiye Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (12)

NİTTERSAN:

Bence Avusturya turnuvanın gizli favorisi . Hollanda maçını izleyen çokta şanslı olmadığımızı anlar …

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mehmet:

bizimkiler berbat oynuyor. izlemek zevk vermedi.

yanıt16
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Tolga Babacan:

Bakalim 11 Avusturyaliya nasil dayanacagiz.... Yinede Milli Takimimiza basarilar dilerim TÜRKIYE ??

31
5
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Furkan ÖZCAN:

10 kişilik Çekya karşısında oynadığımız maçta stresli anlar yaşadık. Takımın performansı hala güven vermiyor ve iç açıcı bir futbol oynamıyoruz. Umarım oyuncular beni şaşırtır ve sonuna kadar giderler. Başarılar dilerim,

29
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ÖzgürRuh:

Arda Güler sert takımlara karşı biraz zayıf bence taraftarın Direktöre baskı yapmaması lazım özellikle medya

24
4
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Murat Şengezer:

Hep aynı hayaller daha çeyrek final görmeden yine hüsran olacak

14
11
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semson 12:

elek ederler bizi

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Quantum:

Cenk'in bireysel yeteneğiyle attığı gol olmasa galibiyet hayal. Oynanan futbol tam bir rezalet üstelik on kişiye karşı. Karşımızda ispanya yada almanya olsaydı acı gerçeklerle yüzleşirdik

19
4
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Alkurt:

Başarılar size arkadaşlar.

12
1
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Kmal e:

avusturya 11 i =12 kisilik cekya diye dusunursek isimiz pek zor

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