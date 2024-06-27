İşte sıradaki rakibimiz! EURO 2024'te son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

EURO 2024'te grup aşaması E ve F gruplarındaki son maçların oynanmasıyla birlikte tamamladı. Böylelikle son 16 turundaki tüm eşleşmeler belli oldu.

GÜNÜN SONUÇLARI

E GRUBU

Slovakya 1-1 Romanya

Ukrayna 0-0 Belçika

F GRUBU

Çekya 1-2 Türkiye

Gürcistan 2-0 Portekiz

MİLLİLERİN RAKİBİ AVUSTURYA

F Grubu'nun son maçında Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un golleriyle Çekya'yı 2-1 mağlup eden Türkiye, 6 puanla grubu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. A Milli Takım, son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Milliler, Avusturya'yı geçmesi halinde çeyrek finalde Hollanda - Romanya maçının galibiyle karşılaşacak.

EURO 2024 SON 16 TURU EŞLEMELERİ

İşte son 16 turunda oynanacak tüm maçlar;

Avusturya - Türkiye

İspanya - Gürcistan

Almanya - Danimarka

Portekiz - Slovenya

Fransa - Belçika

Romanya - Hollanda

İngiltere - Slovakya

İsviçre - İtalya