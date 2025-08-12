Karagümrük maçında tribünde! Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Güncelleme:
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, kaleci transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-Kırmızılılar, Manchester City'nin tecrübeli kalecisi Ederson ile büyük oranda anlaşma sağladı. Özellikle teknik direktör Okan Buruk'un çok istediği Ederson için sürpriz bir gelişme yaşandı. Ederson'un cuma günü Karagümrük ile oynanacak maçta tribünde olacağı iddia ediliyor.

Süper Lig devi Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken öncelik bir kaleci transferi. Bu bölge için birçok isimle temasta olan ve görüşmeler sağlayan Sarı-Kırmızılılar'da listenin başında Ederson ismi yer alıyordu.

KARAGÜMRÜK MAÇINDA TRİBÜNDE OLACAK

Özellikle Okan Buruk'un çok istediği bilinen Ederson için sürpriz bir gelişme yaşandı. Umut Eken'in haberine göre; Galatasaray, Brezilyalı kaleci Ederson ile kesin anlaşma sağlandı. Taraflar her konuda anlaştı. Ederson cuma günü Karagümrük ile oynanacak maçta tribünde olacak.

GALATASARAY'I İSTİYOR

Manchester City'nin Trafford'u renklerine katmasının ardından Ederson yıllardır giydiği eldivenleri kaptırdı. İngiliz ekibinde ikinci kaleci pozisyonuna düşen Brezilyalı eldiven bu transferin ardından ayrılığı tamamen kafasına koyduğu gündeme gelmişti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
