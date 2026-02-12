Haberler

İşte futbol bu! Geriden gelip 16 maçlık hasreti bitirdiler

Güncelleme:
Burnley, Crystal Palace karşısında 2-0 geriden gelerek 3-2 kazandı ve Premier Lig'de 16 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

  • Burnley, İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Crystal Palace'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti.
  • Burnley, bu galibiyetle ligde 16 maç aradan sonra ilk galibiyetini aldı ve puanını 18'e yükseltti.
  • Crystal Palace, maçta 2-0 öne geçmesine rağmen Burnley'in 7 dakika içinde attığı 3 golle mağlup oldu.

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Burnley, deplasmanda Crystal Palace'ı 3-2 mağlup ederek 16 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

2-0'DAN GERİ DÖNDÜ

Selhurst Park'ta oynanan karşılaşmada ev sahibi Crystal Palace, 17 ve 33. dakikalarda Jorgen Strand Larsen'in golleriyle 2-0 öne geçti. Burnley, 40. dakikada Hannibal Mejbri'nin golüyle farkı bire indirdi.

7 DAKİKADA 3 GOL

44. dakikada Jaidon Anthony skoru 2-2'ye getirdi. Bu golden yalnızca üç dakika sonra Jefferson Lerma'nın kendi kalesine attığı golle Burnley öne geçti. Konuk ekip, 7 dakika içinde bulduğu 3 golle maçı çevirdi ve ilk yarıyı 3-2 üstün tamamladı. İkinci yarıda gol sesi çıkmadı ve Burnley sahadan 3-2 galip ayrıldı.

16 MAÇ SONRA GELEN GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte Burnley, ligde 16 maç aradan sonra ilk galibiyetini aldı ve puanını 18'e yükseltti. Crystal Palace ise 32 puanda kaldı. Gelecek hafta Burnley, Chelsea deplasmanına gidecek. Crystal Palace ise sahasında Wolverhampton'ı konuk edecek.

