İstanbulspor ve Sakaryaspor 3-3 Beraber Kaldı
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında İstanbulspor, Sakaryaspor'la 3-3 berabere kaldı. Maçta Emir Kaan Gültekin ve Ömer Faruk Duymaz'ın golleri İstanbulspor'a, Ben Yedder, Salih Dursun ve Zwolinski'nin golleri ise Sakaryaspor'a geldi. Bu sonuçla İstanbulspor puanını 15'e, Sakaryaspor ise 18'e yükseltti.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Serdar Osman Akarsu, Furkan Ulu
İstanbulspor : İsa Doğan, Duhaney, Demir Mermerci (Dk. 73 Ömer Faruk Duymaz), Emrecan Uzunhan, Özcan Şahan, Sambissa (Dk. 73 Enver Cenk Şahin), Vorobjovas, Loshaj, Mamadou (Dk. 59 İsa Dayaklı), Krstovski (Dk. 86 Ertuğrul Sandıkcı), Emir Kaan Gültekin (Dk. 86 Mustafa Sol)
Sakaryaspor : Szumski, Serkan Yavuz, Salih Dursun, Batuhan Çakır, Caner Erkin, Eren Erdoğan (Dk. 89 Alaaddin Okumuş), Burak Altıparmak, Mirza Cihan (Dk. 62 Mete Kaan Demir), Burak Çoban (Dk. 75 Zwolinski), Kakuta (Dk. 75 Akuazaoku), Ben Yedder (Dk. 89 Kobiljar)
Goller: Dk. 38 (Penaltıdan) ve 53 Emir Kaan Gültekin, Dk. 90+5 Ömer Faruk Duymaz (İstanbulspor), Dk. 45 Ben Yedder (Penaltıdan), Dk. 61 Salih Dursun, Dk. 90+4 Zwolinski ( Sakaryaspor )
Bu sonuçla ev sahibi ekip puanını 15'e yükseltirken, Sakaryaspor ise 18'e çıkardı.