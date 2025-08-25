İstanbulspor ve Manisa FK 1-1 Berabere Kaldı

İstanbulspor ve Manisa FK 1-1 Berabere Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında İstanbulspor, sahasında Manisa FK ile karşılaştı. Maçın gollerini Yusuf Ali Özer (İstanbulspor) 16. dakikada ve Muhammed Kiprit (Manisa FK) 45+1. dakikada kaydetti. Mücadele sonucunda takımlar 1-1'lik eşitlikte sahadan ayrıldı.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

16. dakikada sol tarafta topla buluşan Yusuf Ali Özer, ceza sahası içine kadar topla birlikte ilerledikten sonra sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı yakın köşeden ağlarla buluşturdu. 1-0

35. dakikada Manisa FK, gole yaklaştı. Savunma arkasına atılan pasta Diony'nin kafayla indirdiği top Muhammed'in önünde kaldı. Bu oyuncunun kale alanı önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla soldan auta gitti.

45+1. dakikada Kadir'in sol taraftan ortasında penaltı noktasının önünden Muhammed'in kafa vuruşunda top kaleci İsa'nın sağından filelere gitti. 1-1

64. dakikada Manisa FK atağında Burak'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde müsait pozisyondaki Ayberk'in kafa vuruşunda top az farkla soldan auta gitti.

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Yusuf Susuz, Ferhat Çalar

İstanbulspor: İsa Doğan, Yunus Bahadır, Ologo, Ali Şahin, Duhan Aksu, Vorobjovas, Yusuf Ali Özer (İzzet Erdal dk. 89), Sambissa (Özcan Şahan dk. 84), Loshaj, Mamadou (Krstovski dk. 84), Mustafa Sol (İsa Dayaklı dk. 69)

Yedekler: Alp Tutar, Vefa Temel, Ertuğrul Sandıkcı, Demir Mermerci, Ömer Faruk Duymaz, Ömer Faruk Karahan

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Manisa FK: Vedat Karakuş (Samet Karabatak dk. 46), Yusuf Talum, Bartu Göçmen, Ada İbik, Ayberk Karapo, Kadir Kaan Yurdakul (Yunus Yüce dk. 90+4), Cissokho, Adekanye (Burak Süleyman dk. 56), Lindseth (Osman Kahraman dk. 85), Muhammed Kiprit, Diony (Herelle dk. 90+3)

Yedekler: Mustafa Erkasap, Emre Akboğa, Fırat İnal, Umut Can Aslan, Bekir Yılmaz

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Goller: Yusuf Ali Özer (dk. 16) (İstanbulspor), Muhammed Kiprit (dk. 45+1) (Manisa FK)

Sarı kart: Loshaj (İstanbulspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Netanyahu, 20 kişinin katledildiği hastane saldırısı için 'trajik kaza' dedi

Netanyahu'dan dünyayı ayağa kaldıran saldırıya skandal savunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediyeleri aile çiftliğine çeviren muhterisler için artık deniz bitmiştir

Erdoğan'ın meydan okuyan çıkışının adresi açık: Sizin için deniz bitti
CHP'den istifa eden Göle Belediye Başkanı: Yoluma bağımsız devam edeceğim

CHP'den istifa eden belediye başkanı, yol haritasını açıkladı
Leman Sam, konser verdiği ilimizde sahneden belediyeyi bombaladı

Konser verdiği ilimizde sahneden belediyeyi bombaladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baba ile 11 yaşındaki oğluna kanlı infaz

Baba ile 11 yaşındaki oğluna kanlı infaz! Kurşun yağdırdılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.