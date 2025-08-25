İstanbulspor ve Manisa FK 1-1 Berabere Kaldı
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında İstanbulspor, sahasında Manisa FK ile karşılaştı. Maçın gollerini Yusuf Ali Özer (İstanbulspor) 16. dakikada ve Muhammed Kiprit (Manisa FK) 45+1. dakikada kaydetti. Mücadele sonucunda takımlar 1-1'lik eşitlikte sahadan ayrıldı.
Maçtan dakikalar
16. dakikada sol tarafta topla buluşan Yusuf Ali Özer, ceza sahası içine kadar topla birlikte ilerledikten sonra sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı yakın köşeden ağlarla buluşturdu. 1-0
35. dakikada Manisa FK, gole yaklaştı. Savunma arkasına atılan pasta Diony'nin kafayla indirdiği top Muhammed'in önünde kaldı. Bu oyuncunun kale alanı önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla soldan auta gitti.
45+1. dakikada Kadir'in sol taraftan ortasında penaltı noktasının önünden Muhammed'in kafa vuruşunda top kaleci İsa'nın sağından filelere gitti. 1-1
64. dakikada Manisa FK atağında Burak'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde müsait pozisyondaki Ayberk'in kafa vuruşunda top az farkla soldan auta gitti.
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Yusuf Susuz, Ferhat Çalar
İstanbulspor: İsa Doğan, Yunus Bahadır, Ologo, Ali Şahin, Duhan Aksu, Vorobjovas, Yusuf Ali Özer (İzzet Erdal dk. 89), Sambissa (Özcan Şahan dk. 84), Loshaj, Mamadou (Krstovski dk. 84), Mustafa Sol (İsa Dayaklı dk. 69)
Yedekler: Alp Tutar, Vefa Temel, Ertuğrul Sandıkcı, Demir Mermerci, Ömer Faruk Duymaz, Ömer Faruk Karahan
Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı
Manisa FK: Vedat Karakuş (Samet Karabatak dk. 46), Yusuf Talum, Bartu Göçmen, Ada İbik, Ayberk Karapo, Kadir Kaan Yurdakul (Yunus Yüce dk. 90+4), Cissokho, Adekanye (Burak Süleyman dk. 56), Lindseth (Osman Kahraman dk. 85), Muhammed Kiprit, Diony (Herelle dk. 90+3)
Yedekler: Mustafa Erkasap, Emre Akboğa, Fırat İnal, Umut Can Aslan, Bekir Yılmaz
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Goller: Yusuf Ali Özer (dk. 16) (İstanbulspor), Muhammed Kiprit (dk. 45+1) (Manisa FK)
Sarı kart: Loshaj (İstanbulspor) - İSTANBUL