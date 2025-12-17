Haberler

Fatih Karagümrük-İstanbulspor maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında İstanbulspor ile Fatih Karagümrük, 0-0 berabere kaldı. Karagümrük teknik sorumlu Atılay Canel, genç oyuncuların performansını değerlendirdi, İstanbulspor teknik sorumlu İlyas Öztürk ise altyapı oyuncularının gelişimine vurgu yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında İstanbulspor ile golsüz berabere kalan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, ligde fazla süre almayan oyuncuların performanslarını gördüklerini söyledi.

Kendileri için bir test maçına çıktıklarını aktaran Canel, "Bizim için bir test maçı oldu. Daha önce ligde oynamayan arkadaşları oynatma şansımız oldu. Onların son durumunu gördük. İstanbulspor bize karşı iyi kapandı, mücadele ettiler. Kendilerini kutluyorum. Buradan beraberlikle ayrıldık." ifadelerini kullandı.

Öztürk: "Felsefemiz genç oyuncuları oynatmak"

İstanbulspor Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk, genç oyuncuların gelişiminden memnun olduklarını söyledi.

Rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıktıklarını belirten Öztürk, "Altyapıdan 3 oyuncumuzla 11'de başladık. Geldiğimiz günden itibaren Barış Kanbak hocamız önderliğinde bir felsefe oturtmaya çalıştık. Hem lig hem kupada kaybetmeme duygusunu oyuncularımıza verdik. Karagümrük topa daha çok sahipti. Takım halinde iyi duruş sergiledik." diye konuştu.

Takımdaki genç oyuncuların performansına ilişkin soruya ise Öztürk, "Sahada 2009'lu oyuncumuz dahi vardı. İstanbulspor doğru yatırım yapmış. Bizlere bu oyuncuları oynatarak gelişimlerini sağlamak kalıyor. Kupada bu oyuncuları oynatmayı düşünüyoruz, felsefemiz böyle." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
