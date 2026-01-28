Haberler

İstanbulspor'un kaptanı Emir Kaan Gültekin, Bursaspor'a transfer oldu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da forma giyen kaptan Emir Kaan Gültekin, TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Bursaspor'a transfer oldu. İstanbulspor, Turan Deniz Tuncer ile de sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da forma giyen kaptan Emir Kaan Gültekin, TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bursaspor'a transfer oldu.

Sarı-siyahlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Yolun açık olsun, sarı-siyahın evladı. Her şey için teşekkürler kaptan!" ifadesi kullanıldı.

Bursaspor ise aynı sosyal medya platformundan paylaştığı videoyla Emir Kaan Gültekin transferini duyurdu.

25 yaşındaki santrfor, bu sezon İstanbul temsilcisinde ligde 14 maçta 5 gol kaydetti.

Öte yandan İstanbulspor, Trabzonspor altyapısında yetişen 19 yaşındaki sol bek Turan Deniz Tuncer ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
