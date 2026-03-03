Kupada İstanbulspor-Boluspor maçının ardından

İstanbulspor Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. ve son haftasında Boluspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçta akademiden aldıkları genç oyuncuların performansından memnun olduklarını söyledi.

Öztürk, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Türkiye Kupası'ndan elendiklerini belirten Öztürk, "Kupa serüvenimiz bizim için bitti. İddiamız yoktu. Lige hazırlanıyorduk. Bu maçın kadrosuna akademiden 7 oyuncu aldık. Onların da performansından çok memnun kaldık." diye konuştu.

Boluspor Teknik Direktörü Suat Kaya ise, "İlk yarıya göre ikinci yarıda daha iyi mücadele ettik. İddiamız olmayan turnuvanın son maçını oynadık. Az süre alan ve alt gruptaki oyuncularımızı görme açısından çok iyi oldu. Mücadeleden memnunum. Onlar da karşılığını alacaklar. Şimdi ligdeki Iğdır FK maçına odaklanmamız gerek." ifadelerini kullandı.