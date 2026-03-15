İstanbulsporlu futbolcu Baran Alp Vardar, yaşamını yitirdi

Trendyol 1. Lig takımlarından İstanbulspor'un 20 yaşındaki futbolcusu Baran Alp Vardar, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kulüp, futbolcunun kaybı nedeniyle derin bir üzüntü duyduğunu açıkladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Büyük bir acı ve derin bir üzüntü içindeyiz. Bir süredir kanser tedavisi gören futbolcumuz, canımız Baran Alp Vardar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Karakteri, takım arkadaşlarına olan bağlılığı ve güler yüzüyle her zaman hatırlayacağımız Baran Alp, camiamızın kalbinde daima yaşayacaktır. Onun aramızdan bu kadar erken ayrılışı hepimizi derinden yaraladı. Merhum futbolcumuz Baran Alp Vardar'a Allah'tan rahmet, başta kıymetli ailesi olmak üzere yakınlarına, takım arkadaşlarına ve camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekanın cennet olsun Baran Alp. Seni asla unutmayacağız."

Merhum futbolcu, yaklaşık 1,5 yıldır tedavi görüyordu.

Baran Alp Vardar'ın naaşı bugün Beylikdüzü Mevlana Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
