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İstanbulspor'un forvet oyuncusu Kubilay Köylü omuz ameliyatı geçirdi

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Trendyol Süper Lig ekibi İstanbulspor, forvet oyuncusu Kubilay Köylü'nün omzundan ameliyat edildiğini açıkladı. Köylü, Çaykur Rizespor maçında sol omuzunda yaşadığı çıkma sonucu başarılı bir omuz ameliyatı geçirdi.

Trendyol Süper Lig ekibi İstanbulspor, forvet oyuncusu Kubilay Köylü'nün omzundan ameliyat edildiğini açıkladı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Kubilay Köylü, Trendyol Süper Ligi'nin 12. haftasında karşılaştığımız Çaykur Rizespor maçı esnasında sol omuzda akromiaclavicukar eklemde dislokasyon (çıkma) yaşamıştır. Yapılan tetkikler sonucu oyuncumuz başarılı bir omuz ameliyatı geçirmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Spor

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