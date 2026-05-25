İstanbulspor'un 100'üncü yılı coşkuyla kutlandı

İstanbulspor'un 100. yılı, kulübün kurulduğu İstanbul Erkek Lisesi'nde düzenlenen törenle kutlandı. Efsane isimler ve davetlilerin katıldığı etkinlikte duygusal anlar yaşandı, özel marş ilk kez seslendirildi.

İSTANBULSPOR'UN 100'üncü yılı kulübün temellerinin atıldığı İstanbul Erkek Lisesi'nde kutlandı. Kutlamalarda, sarı-siyahlı kulübün efsanelerinin yanı sıra çok sayıda davetli yer aldı. İstanbul Erkek Lisesi'nde düzenlenen kutlamalara 2006-2008 yılları arasında İstanbulspor'da başkanlık yapan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, TFF 1'inci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, milli takım eski teknik direktörleri Şenol Güneş ve Abdullah Avcı, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, Eski Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel ile eski futbolcular katıldı.

Açılış konuşmasını İstanbulspor Spor Kulübü Derneği Başkanı Volkan Buharalı'nın yaptığı organizasyonda kürsüye çıkan konuşmacılar, kulüple ilgili anılarını anlatırken duygusal anlar yaşandı. Lisenin müzik öğretmenleri tarafından İstanbulspor'un 100'üncü yılı için hazırlanan özel marş da kutlamalarda ilk kez dinletildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
