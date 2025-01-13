Üye Girişi
Haberler
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı gündemimizde

Ömer Çelik'ten Erdoğan'ın adaylığı için kritik mesaj
Ömer Çelik, Erdoğan'ın AK Parti'ye davet ettiği belediye başkanı hakkında konuştu

Ömer Çelik, AK Parti'ye davet edilen belediye başkanı hakkında konuştu
Erdoğan ile görüştüğü iddia edilen CHP'li belediye başkanından açıklama geldi

Erdoğan'ın AK Parti'ye davet ettiği CHP'li başkan konuştu
Narin Güran davasına ilişkin çarpıcı iddia: Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi

İlk suçlama geldi! Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi

İstanbulspor Teknik Direktörü Korkmaz: "Maçlara Daha Fazla İstekle Başlamalıyız"

İstanbulspor Teknik Direktörü Korkmaz:
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum FK'ya 3-1 kaybettikleri maçın ardından konuşan İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, takımının daha fazla motive olması gerektiğini vurguladı. Korkmaz, rakiplerinin istekliliğine karşılık, kendi takımının maçlara daha az motivasyonla başladığını belirtti.

Çorum FK'ya 3-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Maçlara biraz daha fazla isteyerek başlamamız gerekiyor. Çorum FK bugün bizden daha fazla istedi ve maçı kazandı" dedi.

Trendyol 1. Lig 19. hafta karşılaşmasında Çorum FK, evinde konuk ettiği İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Çorum FK'nın daha istekli bir maç oynadığını belirten Korkmaz, maçlara ekstra bir motivasyonla çıkmaları gerektiğini belirtti.

"Motive olmamız gerekiyor"

Rakiplerinin motivasyonunun kendilerine göre daha iyi olduğunu ifade eden Korkmaz, "Her hafta futbolcu arkadaşlarla konuştuğumuz zaman bir hedef koyuyoruz. O hedef için her maç nasıl hareket edileceğini konuşuyoruz. Ama bir noktada takılıyoruz. İstanbulspor, oyunuyla, aldığı skorlarla dikkat çeken bir takım. Dikkat çeken takımlara karşı da nerede maç yapsak, rakipler ekstra motivasyonla başlıyorlar. Buna karşı maçlara biraz daha fazla isteyerek başlamamız gerekiyor. Çorum FK bugün bizden daha fazla istedi ve maçı kazandı. Bu konuyu her hafta yeniden çalışıyor olmamız yorucu bir süreç. Her hafta maç motivasyonu için uğraşılmaz, uğraşmamız, enerji sarf etmememiz lazım. Ama ne yazık ki her hafta bir hedef koymak için, yeniden zihnimizi tazelemek için motive olmamız gerekiyor" dedi.

"Grubun saha içerisinde kendi çözeceği bir şey"

Takımın yaşadığı motivasyon sorununu saha içinde çözmesi gerektiğini belirten Korkmaz, "Futbol kültürü olan ve puan olarak beklentinin altında kalmış Çorum takıma karşı oynadık. Buraya gelirken, bu maçın önemini bilerek gelmemiz gerekiyordu. Ama maça öyle başlayamadık. Çorum çok daha istekli başladı. 1-1'lik skordan sonra maçın momentumunu tamamen aldık. Orada ikinci golü bulsaydık, çok rahat geçecek bir maçtı. Ama dediğim gibi, saha içerisinde grubun kendi çözeceği bir şey. Bunu çözmeyi öğrenmek zorundalar. Bunu öğrenen gruplar hedefe gider, öğrenemeyenler her hafta bunun için çaba harcar" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Araç içinde yakalanmıştı! "15 yaş küçük sevgili" iddialarına yanıt
img

İlk suçlama geldi! Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi
img

Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Taksici ilaçla bayılttığı yolcusunu taciz edip videoya çekti' iddiası

Taksici ilaçla bayılttığı yolcusunu taciz edip videoya aldı
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta gol yağmuru var

Konya'da bir gol daha! Tempo bir an olsun düşmüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı

Erdoğan, merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı
Erdoğan evlenmeyi düşünen gençlerin önüne konan istek listelerine ateş püskürdü

Sosyal medyaya düşen liste Erdoğan'ı küplere bindirdi
Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor

Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor!
15 yaşındaki çocuk, Tapu Müdürlüğü'nde dünyaya getirdiği bebeği klozete attı

15 yaşındaki çocuk doğurduğu bebeği klozete attı

Son Dakika Haberleri

Kızıl Goncalar bitti mi, yayından kaldırıldı mı? KOSKİ Konya su kesintisi! 13-14 Ocak Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Survivor eleme adayları kim? 13 Ocak Pazartesi Survivor'da potada kimler var? İZSU İzmir su kesintisi! 13-14 Ocak Buca, Menderes, Karşıyaka su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 13-14 Ocak Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 13 Ocak Pazartesi? Kızıl Goncalar neden yok? Bu akşam Kızıl Goncalar yeni bölüm yok mu, yen bölüm ne zaman? Bihter filmi hangi kanalda? Bihter izle NOW TV 13 Ocak Pazartesi! Konyaspor Fenerbahçe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Konyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Amrabat neden yok (Konyaspor-Fenerbahçe)? Survivor canlı izle! 13 Ocak Pazartesi TV 8 Survivor CANLI HD izleme linki!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.