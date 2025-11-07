Haberler

İstanbulspor Teknik Direktörü Avcı: 'Mental Olarak Yıprandık'

İstanbulspor, Bodrum FK'ya 5-0 mağlup olduktan sonra Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı, mental yorgunluk ve eksiklikler hakkında açıklamalarda bulundu. Milli arayı iyi değerlendirmek istediklerini ifade etti.

İstanbulspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, Bodrum FK maçının ardından, "Maalesef mental olarak kolay yıprandık. Beraber çözüm yolu bulacağız, oyuncularımı hoşnut olmadığını biliyorum. Milli arayı iyi değerlendirmeye çalışacağız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Bodrum FK'ya 5-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Öncelikle Bodrumspor'u tebrik ediyoruz. Kendi adımıza, ön bölgedeki hareketliliğe cevap veremedik. Müsabakada gerek bireysel anlamda gerek taktik anlamında birçok eksiklik var. Fakat oyun öncesine döndüğümüzde iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Maç öncesine kadar isteyen bir takım vardı. Böyle kaliteli oyuncuları olan takıma karşı bu tip hataları yaptığınız zaman kalenizde golü görürsünüz. Devreye 2-0 geride girdik, ikinci yarıda bir penaltı ve 3-0 oldu. Sonrasında oyunla ilgili çok fazla analize gerek yok aslında. Maalesef mental olarak kolay yıprandık. Beraber çözüm yolu bulacağız, oyuncularımı hoşnut olmadığını biliyorum. Milli arayı iyi değerlendirmeye çalışacağız" dedi. - MUĞLA

