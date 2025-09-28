İstanbulspor Teknik Direktörü Avcı: 'Maçın Hakkı Beraberlikti'

İstanbulspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, Boluspor beraberliği sonrası yaptığı açıklamada, "Dürüst olmak gerekirse maçın hakkı beraberlikti" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, "Maçın başından itibaren savunma anlamında doğu bir anlayışın içerisindeydik. Bugün bek oyuncularımızı biraz daha öne çıkartarak rakibin oyun kurmasına engel olduk. Başarılı da olduğumuzu düşünüyorum, 1-0'ı yakaladık. Golün sonrasında da skor üretebileceğimiz pozisyonlara girdik. Genel anlamda doğru bir anlayışın içerisindeydik. Bugün sahaya 3-4-1-2 formasyonunda çıktık. Önce Mario'nun sonra da Yusuf'un yaşadığı sakatlıklar oyun düzenimizde değişikliğe gitmemize sebep oldu. Dürüst olmak gerekirse maçın hakkı beraberlikti. İlk yarı oyunun kontrolünü elimizde tutsak da ikinci yarıda Boluspor'un baskısını hissettik. Ön bölgede oyuncularımızın daha hareketli kalmaları, rakibi rahatsız etmeleri gerekiyor. Özellikle son 3 hafta sert rakiplere karşı sert maçlar oynadık. Ama sonuçta fiziksel olarak sahada daha net bir şekilde bulunmamız gerekiyordu. Oyuna giren oyuncuların katkısı sorgulanabilir. Tüm bunlarla alakalı olarak öz eleştiri yapacağız. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Iğdır FK maçına en iyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.

"Mario değerli bir oyuncu"

Son haftalarda skor katkısıyla gol yollarında etkili olan golcü futbolcu Mario Krstovski hakkında da konuşan Avcı, "Mario, kariyerli, profesyonel yaşayan ve özverili bir oyuncu. Kendisiyle iyi bir iletişim kurduğumuzu söyleyebilirim. Geçen sene geldiği ilk dönemde iyi oyun oynayıp goller bulmuş fakat daha sonra sakatlık yaşamış. Daha sonrasında az şans bulduğu için mental anlamda kendisi biraz geriye itilmişti. Ama bu sene onun sahada olduğu maçlarda üretkenlik ve ileride topa sahip olma durumlarında eksiklik yaşamadığımızı düşünüyorum. Bugün de gol attı ve bunun yanı sıra iki net pozisyona girdi. O çıktıktan sonra yerine giren oyuncular maalesef aynı katkıyı gösteremediler. Mario değerli bir oyuncu. Yaşadığı sakatlık sebebiyle oyundan çıkarmak zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.