Haberler

İstanbulspor Teknik Direktörü Avcı: 'Kırılgan bir yapıya sahibiz'

İstanbulspor Teknik Direktörü Avcı: 'Kırılgan bir yapıya sahibiz'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbulspor, Erzurumspor FK'ya 4-0 mağlup oldu. Teknik direktör Mustafa Alper Avcı, maç sonrası açıklamalarında takımın savunma hatalarına dikkat çekerek, kendilerini geliştirmeleri gerektiğini ifade etti.

İstanbulspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, Erzurumspor FK mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Kırılgan bir yapıya sahibiz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında İstanbulspor, deplasmanda karşılaştığı Erzurumspor FK'ya 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirterek, "Skordan bağımsız olarak bugün oyun anlamında özellikle savunma tarafında, top rakipteyken rakibin kenar ortalarına karşı cevap veremedik. İlk yarıya baktığınızda 29 orta, buna 6 korner ilave ettiğinizde 35 oluyor. Topun oyunda kalma süresi 20 dakika. Yani her dakikada iki ortayı savunmak zorunda kalıyorsunuz ve buna çözüm bulamadık. Son saniyede yediğimiz golle 1-0 mağlup devreye girdik. Kırılgan bir yapıya sahibiz. İkinci yarı biraz daha topa sahip olup ön bölgeye taşımak istedik. İlk yarıdaki kenar ortalarını savunamamak ve ikinci topları alamamak rakibin tekrar orta yapmasına sebep oldu. İkinci yarıyla alakalı konuşacak olursak yine kenar ortalarında yediğimiz goller var. Savunma kısmı bizi üzüyor; son 3 maçtır yediğimiz goller buna örnek. Eksik ve sakat oyuncularımız var ama bunlar bahane değil. Sonuçta sahada 11 kişiydik. Skordan dolayı üzgünüz. Erzurumspor'u tebrik ediyoruz" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Ukrayna, Karadeniz'deki iki gemiye saldırı anını paylaştı

Karadeniz'deki saldırıyı o ülke üstlendi! Görüntüleri de yayınladılar
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
Olay yaratan fotoğraf karesi sonrası Mehmet Ağar sessizliğini bozdu

'Derin masa'da ne konuşuldu? Gözlerin çevrildiği Ağar'dan ses var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
Galatasaray taraftarını sevinçten havalara uçuran gelişme

Galatasaray taraftarını sevinçten havalara uçuran gelişme
19 yaşındaki halini paylaşan Pınar Altuğ'un fotoğrafı olay oldu

19 yaşındaki hali olay oldu
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
Kazada yaralanan kadın polis memuru da şehit oldu

Feci kazadan bir acı haber daha! Kadın polis de şehit oldu
3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor: Taşındığımız her yere götürüyoruz

Fıkra gibi! 3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor
Altın için temkinli: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini iki farklı spiker anlatacak

Derbiyi izlemek için televizyonu açanlar bir ilki yaşayacak
Kesenin ağzını açtı! Sadettin Saran'dan futbolculara dev prim

"Derbiyi kazanın" diyerek kesenin ağzını açtı
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Osimhen'in Okan Buruk'tan istediği şey olay oldu

Osimhen'in Okan Buruk'tan istediği şey olay oldu
Acun'un bile haberi yok! Survivor şampiyonundan çok konuşulacak 'Oruç' çıkışı

Survivor şampiyonundan çok konuşulacak "Oruç" çıkışı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.