İstanbulspor Teknik Direktörü Avcı: 'İyi oyunu skora çeviremedik'

İstanbulspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası yaptığı açıklamada, iyi oynadıklarını ancak bunu skora yansıtamadıklarını belirtti. Takımın savunma başarısını vurgulayan Avcı, oyuncuların daha fazla katkı sunması gerektiğini ifade etti.

İstanbulspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, Bandırmaspor beraberliğinin ardından yaptığı açıklamada, "İyi oyunu skora çeviremedikten sonra bir anlamı olmuyor" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, "Bugün galip gelmeyen bir oyuncu grubu ile sahadaydık. Milli maç arasını gerçekten iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Emir Kaan'ın geri dönmesi bizim ön bölgede topa sahip olmamızın getirisi olarak buna cevap verebileceğine inanmıştık. İlk yarı belki istediğimiz gibi başlayamadık. Rakibin sert bir savunma yaparak birinci bölgeden direk ikinci bölgeye oyunu hızlı bir şekilde götürmek isteyeceğine zaten çalışmıştık. Ama çalıştığımız yerden sınıfta kaldık. Yediğimiz gol, çalıştığımız bir organizasyondan oldu. Bizler için bu durum üzücü. Çünkü savunmayı genel anlamda iyi yapabilen bir takımız. İstatistiksel olarak rakibimizden daha iyi olduğumuz bir maçı geride bıraktık. Fakat bunu skora çeviremediğiniz zaman bir anlamı olmuyor. Öz eleştiri yapmak gerekirse kalabalık savunmaya yapan takımlara karşı hızlı çözüm üretemiyor olmamız kötü. Bugün oynadığımız maçtan da almamız gereken en büyük ders bu olmalı. Sakat oyuncuların gelmesi, skor anlamındaki eksikliğimizi giderecektir. Bandırmaspor da iyi mücadele etti. Onlara da başarılar diliyorum" diye konuştu.

Oyuna sonradan giren oyuncular hakkında sorulan soruya ise tecrübeli isim şu şekilde cevap verdi:

"Oyuna sonradan giren oyuncularımız biraz daha fazla katkı sunmalıydı. Oyun tam istediğimiz kıvama gelmişti. Sonradan hamle oyuncularımızla biz pozisyonlara girebileceğimize inanmıştık. Evet, bugün sorgulamamız gereken başlıca konulardan bir tanesi de bu. Örneğin Mustafa Sol, potansiyel olarak çok şey beklediğimiz bir oyuncu. Oyuna girdikten sonra daha fazla katkı sunması gerekirdi. Enver Şahin keza yılların tecrübesi. Fakat oyuncularımın iyi niyetinden kesinlikle şüphem yok. Belki teknik ekip olarak oyuncuları biz iyi hazırlayamamış olabiliriz. Onlarla daha fazla mesai harcayıp, kalabalık savunmaları nasıl çözeceğimize çalışacağız." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
