Futbol: Trendyol 1. Lig

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında İstanbulspor, SMS Grup Sarıyer'i 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Poko, Cham ve Duran Şahin gollerini kaydederken, konuk ekipten Muhammed Mert son dakikada bir gol daha attı.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Süleyman Bahadır, Seyfettin Ünal, Çağrı Yıldırım

İstanbulspor : Alp Tutar, Vorobjovas, Sambissa, Vefa Temel (Dk. 78 Muhammed Mert), Duran Şahin, Duhaney, Emrecan Uzunhan, Cham (Dk. 87 Özcan Şahan), Araujo (Dk. 87 Dijlan Aydın), Yusuf Ali Özer, Ömer Faruk Duymaz (Dk. 46 Krstovski)

Sms Grup Sarıyer : Mert Furkan Bayram, Eşref Korkmazoğlu, Dembele, Metehan Mert, Caner Osmanpaşa, Hasan Emre Yeşilyurt, Poko, Camara (Dk. 79 Kulasin), Cebrail Karayel (Dk. 90+6 Oğuzhan Yılmaz), Silva (Dk. 79 Aytaç Kara), Eze (Dk. 71 Batuhan Kör)

Goller: Dk. 45 Poko ( Sms Grup Sarıyer ), Dk. 58 Cham, Dk. 90+1 Duran Şahin, Dk. 90+7 Muhammed Mert (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 12 Eze, Dk. 70 Cebrail Karayel ( Sms Grup Sarıyer ), Dk. 46 Emrecan Uzunhan, Dk. 81 Vorobjovas (İstanbulspor)

Konuk takımda Eze'nin 51. dakikada kullandığı penaltıda kaleci Alp gole izin vermedi.

