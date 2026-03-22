Sipay Bodrum FK: 0-1

STAT: Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Burak Demirkıran, Mehmet Şengül, İbrahim Ethem Potuk

İSTANBULSPOR: Alp Tutar, Yunus Bahadir (Dk. 46 Duhaney), Duran Şahin, Emrecan Uzunhan, Turan Tuncer, Vorobjovas, Vefa Temel (Dk. 66 Araujo), Sambissa (Dk. 46 Özcan Şahan), Ömer Faruk Duymaz (Dk. 67 Abdullah Dijlan Aydın), Yusuf Ali Özer, Krstovski (Dk. 74 Cham)

SİPAY BODRUM FK: Bahri Can Tosun, Mert Yılmaz, Ajeti, Ali Aytemur, Furkan Apaydın, Mustafa Erdilman, Ahmet Aslan, Brazao (Dk. 90+3 Berşan Yavuzay), Hotic (Dk. 80 Haqi), Seferi, Ali Habeşoğlu (Dk. 65 Ege Bilsel)

GOL: Dk. 8 Seferi (Sipay Bodrum FK)

KIRMIZI KART: Dk. 90+1 Mustafa Erdilmen (Sipay Bodrum FK)

SARI KARTLAR: Yusuf Ali Özer, Turan Tuncer, Emrecan Uzunhan ( İstanbulspor ), Mert Yılmaz, Furkan Apaydın (Sipay Bodrum FK)

1'inci Lig'in 32'nci haftasında İstanbulspor, sahasında konuk ettiği Sipay Bodrum FK'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından İstanbulspor 39 puanda kaldı. Sipay Bodrum FK ise 57 puana yükseldi.

