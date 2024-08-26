Üye Girişi
Haberler

İstanbulspor, Şanlıurfaspor'u 3-0 mağlup etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında İstanbulspor, konuk ettiği Şanlıurfaspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Maçta Okan Erdoğan, Emir Kaan Gültekin ve Diarra'nın attığı gollerle İstanbulspor galibiyete ulaştı.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında İstanbulspor, konuk ettiği Şanlıurfaspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar

14. dakikada paslaşarak kullanılan korner vuruşunun ardından Loshaj, topu ceza sahasına ortaladı. Ön direkte iyi yükselen Okan Erdoğan, kafa vuruşuyla uzak köşeden topu ağlarla buluşturdu. 1-0

23. dakikada savunma arkasına iyi sarkan Sambissa, atılan derinlemesine pasta topla buluştu. Topu ceza sahasına kadar süren Sambissa, pasını Emir Kaan Gültekin'e aktardı. Emir Kaan, vuruşunda meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı. 2-0

68. dakikada Ofosu'nun pasında Malle'nin penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta kaleci İsa topu kontrol etti.

90+1. dakikada Özcan Şahan'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı sert vuruşta top üst direkten döndü.

90+6. dakikada kontra atakta kaleciyle karşı karşıya kalan Diarra, yaptığı düzgün vuruşla topu filelere yolladı. 3-0

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Muhammet Ali Doğan, Egemen Savran

İstanbulspor: İsa Doğan, Özcan Şahan, Okan Erdoğan, Coly (Fatih Tultak dk. 82), Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya (Abdullah Dijlan Aydın dk. 63), Vorobjovas, Loshaj, Kerem Şen (Mamadou dk. 64), Sambissa (Diarra dk. 64), Emir Kaan Gültekin (Traore dk. 84)

Yedekler: Halil Yiğit Yitmez, Ologo, Demir Mermerci, Eren Arda Şan

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Şanlıurfaspor: Tokotaev, Burak Can Çamoğlu (Cuma Menize dk. 62), Miraç Acer, Mboula, Mehmet Coşkun, Muhammed Gönülaçar, Malle, Landel (Ahmet Gökbayrak dk. 62), Hasan Hüseyin Acar (Ashkovski dk. 81), Begic (Atakan Aybastı dk. 46), Ofosu (Reinkort dk. 81)

Yedekler: Abdülkadir Sünger, Fatih Eren, Mehmet Yüksel, Nafican Yardımcı, Hakan Erçelik

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Goller: Okan Erdoğan (dk. 14), Emir Kaan Gültekin (dk. 23), Diarra (90+6) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Coly, Muammer Sarıkaya (İstanbulspor), Reinkort (Şanlıurfaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Emir Kaan Gültekin Şanlıurfaspor İstanbulspor istanbul Trendyol Spor Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Fenerbahçe kaçıncı hafta bay geçecek 2024? Fenerbahçe hangi hafta, ne zaman bay geçiyor? Galatasaray kaçıncı hafta bay geçecek 2024? Galatasaray hangi hafta, ne zaman bay geçiyor? İş Bankası'nın ilk genel müdürü kimdir? Amedspor maçları hangi kanalda yayınlanıyor 2024? Sakaryaspor Amedspor maçı ertelendi mi, neden ertelendi? Sakaryaspor Amedspor maçı ne zaman oynanacak? Amedspor maçı nerede, hangi statta oynanacak (Sakaryaspor - Amedspor)? Galatasaray Gaziantep maçı ne zamana ertelendi? N ile başlayan kelimeler! 4, 5, 6 harfli N ile başlayan Türkçe ve İngilizce kelimeler Galatasaray Young Boys maçı yarın mı, Çarşamba mı? R ile başlayan kelimeler! 4, 5, 6 harfli R ile başlayan Türkçe ve İngilizce kelimeler Seda Sayan programı neden bıraktı, Sabahın Sultanı Seda Sayan neden yok, ne zaman başlıyor? Galatasaray Young Boys muhtemel 11'leri! Galatasaray Young Boys ilk 11'i ne zaman açıklanacak? J ile başlayan kelimeler! 4, 5, 6 harfli J ile başlayan Türkçe ve İngilizce kelimeler Galatasaray Young Boys koreografi var mı? GS Young Boys maçında kareografi görseli ne olacak? 12. ev neyi temsil eder? Astrolojide 12. ev konuları! Astrolojide 12. ev nedir, neyi simgeler? Şaban Kap kimdir, Rize Derepazarı MHP ilçe Başkanı Şaban Kap neden öldürüldü? 11. ev neyi temsil eder? Astrolojide 11. ev konuları! Astrolojide 11. ev nedir, neyi simgeler? 10. ev neyi temsil eder? Astrolojide 10. ev konuları! Astrolojide 10. ev nedir, neyi simgeler? Galatasaray nasıl tur atlar? Galatasaray Young Boys tur geçme ihtimalleri ne? 9. ev neyi temsil eder? Astrolojide 9. ev konuları! Astrolojide 9. ev nedir, neyi simgeler?
title