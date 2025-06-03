İstanbulspor, Mustafa Alper Avcı ile Anlaştı

İstanbulspor, Mustafa Alper Avcı ile Anlaştı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktörlük görevi için Mustafa Alper Avcı ile prensipte anlaştı. Resmi açıklamanın gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından yapılacağı belirtildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktörlük görevi için Mustafa Alper Avcı ile "prensipte" anlaştı.

Sarı-siyahlı kulübün açıklamasında, "Kulübümüz ile teknik direktör Mustafa Alper Avcı arasında prensip anlaşmasına varılmıştır. Sürece ilişkin resmi açıklama, gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Mustafa Alper Avcı, geçen sezon Adana Demirspor'da görev yaptı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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