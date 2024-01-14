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İstanbulspor ile Konyaspor Berabere

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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında İstanbulspor ile Konyaspor arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. İlk yarıda yaşanan önemli dakikalar da detaylandırıldı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında İstanbulspor, Konyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

20. dakikada sağ taraftan Guilherme'nin ceza sahası içine yaptığı ortaya yükselen Metehan Mert'in kale önünde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yerden sekip kale direğinin üzerinden dışarıya çıktı.

26. dakikada Ndao'nun pasında sol tarafta topla buluşan Vefa Temel'in uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına döndü.

33. dakikada sağ taraftan Ndao'nun kale önünde yaptığı ortaya Ethemi vuruşunu yaptı. Kaleci Deniz topu kornere çeldi.

43. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Ethemi'nin yakın direğe sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarpıp dışarıya çıktı.

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Vefa Temel, Muammer Sarıkaya, Vorobjovas, Loshaj, Ndao, Jackson, Ethemi

Yedekler: Mücahit Serbest, Sambissa, Mamadou, Emir Gültekin, Özcan Şahan, Duhaney, Bartu Kırtaş, Ali Yaşar, Traore

Teknik Direktör: Hakan Yakın

Konyaspor: Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Metehan Mert, Guilherme, Soner Dikmen, Nzonzi, Prip, Oğulcan Ülgün, Moreno, Cikalleshi

Yedekler: Mehmet Erdoğan, Yasir Subaşı, Muric, Cicaldau, Yunus Mallı, Oliveira, Cebrail Karayel, Kahraman Demirtaş, Rak, Mehmet Büyüksayar

Teknik Sorumlu: Hakan Ünal

Sarı kart: Vefa Temel (İstanbulspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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