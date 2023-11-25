İstanbulspor, Hatayspor'u mağlup etti

İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın, zor bir maçtan hak ettikleri 3 puanı aldıklarını belirterek, "Oyuncularımız gerçekten iyi oynadı. Çok iyi başladık. Hatayspor'un defanstan hücuma geçişlerinin iyi olduğunu biliyorduk. Oyunda rakibimizin pozisyon bulmasına ve kendi oyunlarını oynamasına izin vermedik. İlk yarıda 1-0 öne geçtik. 1-0'dan sonra takıma bir rahatlama durumu geldi ve rakip takımı oyunun içine soktuk. Bu hoşuma gitmeyen bir durumdu. İkinci yarı rakibimizin hücum oynayacağını biliyorduk. Penaltıdan golü buldular. Bu bizim için bir uyanma sinyali oldu. 2-1'i bulduk. 1'inci dakikadan maç sonuna kadar mücadele ettik. Galibiyeti de hak ettik. 3 puan bizim için moral olacak" ifadelerini kullandı.

VOLKAN DEMİREL: İSTANBULSPOR DAHA FAZLA HAK EDEN TARAFTI

İstanbulspor'u tebrik ederek sözlerine başlayan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Maç berabere de bitebilirdi. Daha üstün taraf olan onlardı. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Genele baktığımızda daha fazla hak eden taraf onlardı. Bir hafta iyi bir hafta kötü durumda olmamızın sebebini genç bir takım olmamıza bağlıyorum. Yaş ortalamamız düşük ve bunu da maç oynayarak düzeltmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta kazanarak tekrardan yukarı tırmanmak istiyoruz. Düşündüğümüz gibi bir maç olmadı" şeklinde konuştu.