İstanbulspor’da Olcay Demir dönemi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, Barış Kanbak ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için Olcay Demir ile anlaştı.

Sarı-siyahlıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hoş geldin Olcay Demir. Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Olcay Demir ile anlaşma sağlamıştır. Teknik Direktörümüz Olcay Demir'e hoş geldin dileklerimizi iletiyor, kulübümüz çatısı altında nice başarılar diliyoruz" denildi.

Daha önce İstanbulspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke döneminde yardımcı antrenör olarak görev alan Olcay Demir, son olarak yine Tekke ile Trabzonspor'da çalıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı