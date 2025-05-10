İstanbulspor, Çorum FK'yı 3-0 Mağlup Ederek Play-Off'lara Yükseldi

İSTANBULSPOR, 1'inci Lig'in 38'inci haftasında sahasında konuk ettiği Çorum FK'yı 3-0 mağlup ederek play-off'lara kaldı.

1'inci Lig'de normal sezonun son haftasında İstanbulspor, evinde Çorum FK ile karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçta Oğuzhan Aksu düdük çaldı. Oğuzhan Aksu'nun yardımcılıklarını ise Yusuf Susuz ile Serdar Osman Akarsu üstlendi. Karşılaşmayı ev sahibi İstanbulspor 3-0 kazandı. İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 12'nci ve 48'inci dakikada David Sambissa ile 25'inci dakikada Gaoussou Kyassou Diarra kaydetti. Bu sonucun ardından İstanbulspor, normal sezonu 64 puanla 4'üncü sırada bitirdi ve play-off'lara yükseldi. Çorum FK ise sezonu 54 puanla 10'uncu sırada tamamladı.