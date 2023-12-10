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İstanbulspor-Corendon Alanyaspor Maçının İlk Yarısı Berabere Tamamlandı

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan İstanbulspor-Corendon Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. İstanbulspor'da Valon Ethemi'ye 100. resmi maçı öncesi plaket takdim edildi.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Ok, Serkan Çimen

İstanbulspor : Alp Arda, Duhaney, Simon Deli, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Loshaj, Jackson, Ndao, Ethemi, Emir Kaan Gültekin

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Augusto, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Novais, Oğuz Aydın, Efecan Karaca, Sisto, Cordova

Sarı kart: Dk. 38 Richard (Corendon Alanyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan İstanbulspor-Corendon Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

17. dakikada Corendon Alanyaspor gole çok yaklaştı. Orta alandan ceza sahasına doğru ilerleyen Oğuz Aydın'ın kaleyi cepheden gören şutunda, top az farkla direğin dibinden dışarıya gitti.

40. dakikada Corendon Alanyaspor bir kez daha gole yaklaştı. Ceza yayı gerisinden Sisto'nun şutunda kaleciden dönen topu defansta Okan Erdoğan uzaklaştırdı.

43. dakikada bu kez İstanbulspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Duhaney'in ortasında penaltı noktası üzerinde topa iyi yükselemeyen Ndao'nun yaptığı etkisiz kafa vuruşunda, ceza alanından uzaklaşan meşin yuvarlağı rakip savunma kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

Öte yandan İstanbulspor'da 100. resmi maçına çıkan Valon Ethemi'ye müsabaka öncesi kulüp başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu tarafından plaket takdim edildi.

Kaynak: AA / Spor

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