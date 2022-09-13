İstanbulspor - Beşiktaş maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak
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Ligin 7. haftasında karşı karşıya gelecek olan İstanbulspor - Beşiktaş maçının nerede oynanacağı belli oldu. İstanbulspor, Beşiktaş'ı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk edecek.
Cumartesi günü oynanacak olan İstanbulspor - Beşiktaş maçını Siyah-Beyazlı taraftarlar 22.559 kapasiteli doğu tribününden takip edebilecek.
BEŞİKTAŞ'IN BAŞINDA VALERİEN ISMAEL OLAMAYACAK
Süper Lig 'de dün oynanan karşılaşmada Beşiktaş , sahasında konuk ettiği Başakşehir'e 1-0 mağlup olmuş ve maç sırasında Teknik Direktör Valerien Ismael kırmızı kart görmüştü. Başakşehir maçının 87. dakikasında hakeme gösterdiği tepki nedeniyle sarı kart gören Fransız teknik direktör, karta alkışla karşılık verince maçın hakemi Halil Umut Meler, ikinci sarıyı göstererek teknik adamı tribüne gönderdi. 7. haftada oynanacak olan İstanbulspor maçında takımının başında olamayacak.
MAÇ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?
İstanbulspor - Beşiktaş karşılaşması 17 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak.