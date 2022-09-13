İstanbulspor - Beşiktaş maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

Ligin 7. haftasında karşı karşıya gelecek olan İstanbulspor - Beşiktaş maçının nerede oynanacağı belli oldu. İstanbulspor, Beşiktaş'ı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk edecek.