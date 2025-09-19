Haberler

İstanbulspor, Arca Çorum FK'yi 3-1 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında İstanbulspor, Arca Çorum FK'yi 3-1'lik skorla mağlup ederek üç puan aldı. Maçta İstanbulspor'un gollerini Loshaj, Krstovski ve Mamadou kaydetti.

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Selahattin Altay, Oğuzhan Yazır

İstanbulspor : İsa Doğan, Duhaney, Ologo (Dk.72 Ali Şahin Yılmaz), Fatih Tultak, Duhan Aksu, Vorobjovas, Emrecan Uzunhan, Loshaj (Dk. 77 İsa Dayanıklı), Dijlan Aydın, Yusuf Ali Özer (Dk. 65 Sambissa), Krstovski (Dk. 78 Mamadou)

Arca Çorum FK: Ahmet Kıvanç, Üzeyir Ergün (Dk. 70 Samudio), Attamah, Arda Şengül, Erkan Kaş (Dk. 70 Caner Osmanpaşa), Ferhat Yazgan, Geraldo (Dk. 46 Aleksic), Pedrinho (Dk. 46 Oğulcan Çağlayan), Oğuz Gürbulak (Dk. 66 Atakan Akkaynak), Yusuf Erdoğan, Eze

Goller: Dk. 12 Loshaj, Dk. 67 Krstovski, Dk. 90+4 Mamadou ( İstanbulspor ), Dk. 57 Oğuz Gürbulak (Arca Çorum FK)

Sarı kartlar: Dk. 17 Attamah (Arca Çorum FK), Dk. 36 Ologo ( İstanbulspor )

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında İstanbulspor, Arca Çorum FK'yi 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
