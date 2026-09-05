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İstanbulspor'dan Üç Yeni Transfer

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Trendyol 1. Lig takımlarından İstanbulspor, Mamadou Fall, Aytaç Kara ve Batuhan Yavuz'u kadrosuna kattı.

Trendyol 1. Lig takımlarından İstanbulspor, Mamadou Fall, Aytaç Kara ve Batuhan Yavuz'u kadrosuna kattı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre geçen sezonu Kasımpaşa'dan kiralık olarak Bandırmaspor'da geçiren Senegalli kanat oyuncusu Mamadou Fall ve son olarak Sarıyer forması giyen orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile birer yıllık sözleşme imzalandı.

Son olarak Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da forma giyen 21 yaşındaki sağ bek Batuhan Yavuz ile de 3 yıllık anlaşma sağlandı.

Kaynak: AA
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