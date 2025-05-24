İstanbullular dikkat! Şampiyonluk kutlamaları nedeniyle bazı yollar kapanacak

İstanbullular dikkat! Şampiyonluk kutlamaları nedeniyle bazı yollar kapanacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valiliği, 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı'da yapılacak Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları nedeniyle yarın bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

İstanbul Valiliği, Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları nedeniyle 25 Mayıs Pazar günü kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda yapılacak olan Galatasaray şampiyonluk kutlamaları sebebiyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle;

KAPANACAK YOLLAR

(Saat 12.00 itibariyle Program Bitimine Kadar)

• Gazi Mustafa Kemalpaşa Caddesi Sahil istikameti ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

• Namık Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,

• Sahil Kennedy Caddesi Güney Yan Yol (Yedikule ile Çatladıkapı arası) ve bu yola çıkan tüm yollar,

• Sahil Kennedy Caddesi Kuzey Yan Yol (Kumkapı ile Yedikule arası) ve bu yola çıkan tüm yollar,

• Şehit Vefa Karakurdu Üst Geçidi,

• Yenikapı Etkinlik Alanı Liman Yolu,

• Namık Kemal Varyant,

• Samatya Varyant,

• Mahramacı Sokak ve bu sokağa çıkan tüm yollar.

ALTERNATİF YOLLAR

• Vatan Caddesi,

• Millet Caddesi,

• Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi,

• Onuncu Yıl Bulvarı,

• Avrasya Tüneli.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Dolmabahçe'de Suriye zirvesi! İşte Erdoğan-Şara görüşmesinde ele alınan konular

İşte sürpriz Suriye zirvesinin detayları! Bir konuya özel yer ayrıldı
Foça'da tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı! Alevlerle mücadele sürüyor

Bir şehrimizde zamanla mücadele! Alevler ormana sıçradı
Kamyonetteki korkunç cinayette itiraf geldi! 200 bin lira için öldürmüş

Kamyonetteki vahşeti itiraf etti! Baba ile oğlunu bu yüzden öldürmüş
Bomba iddia! Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı

Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı
Menemen soğanlı mı soğansız mı tartışmasına son noktayı coğrafi işaret tescili koydu

Türk mutfağının efsane tartışması tescillendi! Soğanlı mı soğansız mı?
Fenerbahçe maçını yayınlayan belediye başkanına taraftarlardan istifa çağrısı

Fenerbahçe'nin maçını yayınlayan belediye başkanı istifaya çağrıldı
Parayı koyacak yer bulamayacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı

Parayı koyacak yer bulamayacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı
10 yaşındaki çocuğuna araç kullandıran babaya 21 bin lira ceza

10 yaşındaki çocuğuna yaptığı kötülüğün bedeli ağır oldu
Fenerbahçe'nin yıldızını apar topar geri çağırdılar

Fenerbahçe'nin yıldızını apar topar geri çağırdılar
Ve Meclis'e geldi! Trafik cezaları sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste

Cezalar sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste
Futbol topu darbesiyle hastaneye kaldırılan çocuğun beyninde kanama tespit edildi

Bahçede top oynayan çocuk, şimdi hastanede yaşam savaşı veriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.