İstanbul Yarış Festivali Bu Hafta Sonu Veliefendi'de

At yarışında birbirinden değerli safkanların mücadele edeceği İstanbul Yarış Festivali, hafta sonundan Veliefendi'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Jokey Kulübü'nün açıklamasına göre yarın ve 7 Eylül Pazar günü yapılacak festivalde, UAE President Cup Series Malazgirt Koşusu, Bi'Talih Uluslararası Topkapı Koşusu, Uluslararası UAE Boğaziçi Koşusu, Uluslararası İstanbul Koşusu, Uluslararası France Galop Anadolu Koşusu, Uluslararası Kraliçe 2. Elizabeth Koşusu ve Uluslararası IFAHR koşularının da yer aldığı 19 yarış yapılacak.

Şampiyon safkanların Veliefendi Hipodromu'nda boy göstereceği İstanbul Yarış Festivali'nin 1. gününde ilk koşu saat 17.15'te, 2. gününde ise ilk koşu startı, saat 13.30'da verilecek.