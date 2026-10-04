İstanbul'u Koşuyorum Avrupa etabı Yenikapı'da 5 bin 447 koşucuyla koşuldu

İstanbul'u Koşuyorum etkinliğinin Avrupa etabı yaklaşık 5 bin 500 koşucunun katılımıyla gerçekleştirildi.

İBB Spor İstanbul'un düzenlediği 'İstanbul'u Koşuyorum'da yılın son etabı Yenikapı parkurunda koşuldu. Yarışta 5K kategorisinde 935, 10K kategorisinde 4 bin 512 olmak üzere toplamda 5 bin 447 koşucu ter döktü.

5 K'da Shyhnepesov ve Civelek ipi göğüsledi

İstanbul'u Koşuyorum Avrupa etabında günün ilk heyecanı 5K kategorisinde yaşandı. 08.00'de başlayan yarışta erkeklerde Türkmenistan'dan Ilaman Shyhnepesov 17: 19'luk derecesiyle ipi göğüsledi. Shyhnepesov'u 18: 32 ile takip eden Büyük Biritanya'dan Robert Cottey ikinci, Mustafa Araç ise 18: 55'lik derecesiyle üçüncü oldu. Kadınlarda ise Cemre Civelek 19: 49'luk derecesiyle zirvenin sahibi oldu. Hilal Aslı Cengiz 20: 04 ile ikinci, Habibe Özrek 21: 03 ile üçüncü sırayı aldı.

5K kadınlar ve erkekler genel klasmanda kürsüye çıkan sporcular Sportive tarafından verilen hediye çeklerinin sahibi oldu. Yarış sonunda birinciler 10 bin, ikinciler 7 bin 500 ve üçüncüler 5 bin lira değerinde hediye çeki kazandı.

10 K'da şampiyonlar Mechaal ve Şahin

Saat 09.15'te başlayan 10K yarışında erkekler kategorisinde 29: 48 ile koşan İspanyol Adel Mechaal Mechaal birinciliği elde etti. Mechaal'ı 29: 55 ile Abdullah Tuğluk ve 30: 04 ile Abdulhalik Çağıran takip etti. Kadınlarda ise yarışı 35: 13 ile tamamlayan Pelinsu Şahin şampiyonluğa ulaştı. Kürsüye çıkan diğer isimler ise 35: 27 ile Damla Çelik ve 35: 36 ile Gamze Altuntaş oldu. 10K yarışında dereceye giren sporcular; birincilikten sekizinciliğe kadar sırasıyla 25 bin, 20 bin, 15 bin, 10 bin, 8 bin, 6 bin, 5 bin ve 4 bin lira para ödülünün sahibi oldu.

13 yaş kategorisinde kazananlar belli oldu

Yarış kapsamında 10K parkurunda 13 farklı yaş kategorisinde ilk üçe giren sporculara da kupa ve madalya takdim edildi. İstanbul'u Koşuyorum Avrupa etabının sonuçlarına istanbulukosuyorum.istanbul/istanbulu-kosuyorum-avrupa-etabi-2026/ adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı