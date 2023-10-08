İstanbul'u Koşuyorum-Avrupa Etabı Polisan Kansai Boya Sponsorluğunda Gerçekleşti

Polisan Kansai Boya'nın sponsorluğunda düzenlenen İstanbul'u Koşuyorum-Avrupa Etabı'nda koşucular renkli boyalarla enerji ve motivasyon kazandı. Yarışta Damla Çelik ve Aykut Taşdemir birincilik elde etti.

İstanbul'u Koşuyorum-Avrupa Etabı Polisan Kansai Boya'nın boya sponsorluğunda gerçekleşti.

Polisan'dan yapılan açıklamaya göre, 5K ve 10K mesafelerde düzenlenen yarışta Polisan Kansai Boya'nın boya sponsorluğunda parkurun belirli noktalarında tüplerle renkli boyalar püskürtülerek koşucuların yarıştaki enerji ve motivasyonlarının artması sağlandı.

Yoğun katılımla gerçekleşen koşu, bugün saat 08.30'da Yenikapı'dan başlayarak Kumkapı, Cankurtaran, Sarayburnu, Gülhane ile devam etti. Yarış, başlangıç noktasına geri dönülmesiyle sona erdi.

İstanbul'u Koşuyorum-Avrupa Etabı'nda 10K Kadınlar Genel Klasman'da Damla Çelik 38: 18'lik derecesiyle birincilik ipini göğüsledi.

İuliia Bernikova ikinci, Patricia Zeynep Köhle üçüncü oldu. 10K Erkekler Genel Klasman'da Aykut Taşdemir 30: 55'lik derecesiyle birinci sırada yer aldı. Halil Yasin ikinci olurken, Sultan Orhan üçüncü oldu.

5K Kadınlar Genel Klasman'da Gülsün Adıgüzel 25: 52'lik derecesiyle birinciliği elde etti. Seda Atila ikinci, Farida Abdukadirova üçüncü oldu. 5K Erkekler Genel Klasman'da Omar Kanbar yarışı ilk sırada bitirirken, Seyed Ehsan Saadati ikinci, Ömer Talyak üçüncü sırada yer aldı.

"Colour Run" konseptiyle gerçekleşen koşuda Polisan Kansai Boya X1 Art hobi boyaları ile boyama etkinliği de gerçekleştirdi.